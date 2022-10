Lieber Marius,

die Kollegen oder Unternehmen, mit denen man zusammen arbeiten muss, kann man sich nicht immer aussuchen. Wie Sie selbst feststellen, gibt es im Leben Situationen, in denen man nicht umhinkommt, es trotzdem tun zu müssen. Aus Ihrer Frage wird deutlich, dass Sie an einem Punkt angekommen sind, an dem es Veränderung bedarf.