Probleme, die er mit seinem Job hat, kann Herr Hanke vom Bauhof in Herrenberg leicht aufzählen: zu niedriges Gehalt, keine Aufstiegschancen und einen Chef, der Anerkennung und Geld erntet, das ihm eigentlich nicht zusteht. Auch seine Kolleginnen und Kollegen waren extrem unzufrieden.

Eine typische Situation, denn die Probleme in Herrenberg sind auch in den allermeisten Handwerksbetrieben, Verwaltungsstuben und Bürotürmen im Rest des Landes bekannt. In Herrenberg allerdings hat man eine Lösung gefunden: Nachdem der Chef in Rente gegangen war, wurde seine Stelle nicht neu besetzt. Seither arbeitet das Team in Selbstorganisation. Wer kann und will, übernimmt abwechselnd die Führung, das eingesparte Chefgehalt wird unter der Belegschaft verteilt.

Ein Ortsbesuch bei einem Unternehmen, das es anders macht – und damit erstaunliche Erfolge erzielt. Hören Sie in dieser neuen Folge von »SPIEGEL Daily«, was andere Unternehmen vom Experiment in Herrenberg lernen könnten.

