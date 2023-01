Hinter jedem Konflikt steckt ein unerfülltes Bedürfnis oder Interesse. Und diese äußern sich über Gefühle. Würde jeder Mensch für seine eigenen Gefühle Verantwortung übernehmen, anstatt andere für das eigene Leid verantwortlich zu machen, wäre die Frage um Recht und Unrecht beendet.

Wie wir versuchen, Recht zu bekommen

In aller Regel werden wort- und trickreich Argumente aufgeführt, Daten und Fakten zitiert, doch eben nur jene, die die eigene Meinung unterstreichen. Wie oft haben Sie in solch einem Fall Ihrem Gegenüber aufmerksam zugehört und danach zugegeben, dass er im recht ist und Sie im unrecht waren? Und wie oft haben Sie sich gedacht, er kann sich seine ganze wortreiche Ausführung sparen, weil Sie sowieso nicht bereit waren, zuzuhören? Bei einem Streit um Recht oder Unrecht gibt es einfache Fragen, die man sich selbst stellen sollte, anstatt sich einen Schlagabtausch zu liefern:

• Was hat das mit mir zu tun?

• Was ist das Ziel dieses Konfliktes?

• Worum geht es wirklich?

Wie oft werfen wir dem Gegenüber vor, er würde auf seinem Recht beharren und merken dabei überhaupt nicht, dass wir genau dasselbe tun – sonst gäbe es schließlich keinen Gegenpart. Was ist so schwer daran, sich einfach darauf zu einigen, in dieser Angelegenheit unterschiedlicher Meinung zu sein – und es auch sein dürfen, jedenfalls dann, wenn es sich nicht um wichtige Themen oder Fragen handelt. Weil leider viel zu oft die wertvolle Lebenszeit dafür vergeudet wird, sich über subjektive Meinungen zu streiten.