Management trifft Mensch Wie Sie schlechte Ergebnisse zu guten Nachrichten machen

Es kann ja nicht immer die große, glamouröse Welt sein, die im Lichtkegel steht. Auch das Unscheinbare hält manchen Erkenntnisschatz bereit. Wenden wir uns deshalb diesmal der Tristesse des Alltags zu. Genauer gesagt: dem Abschneiden von CDU und SPD in Sachsen und Brandenburg.

An Ratschlägen, wie mit den Wahlergebnissen umzugehen sei, mangelte es eigentlich nicht. Und doch fehlte in der Berichterstattung irgendwie der positive Spin, der Lichtblick, der uns sagt, was wir daraus lernen können.

Nun - hier ist er. Der Umgang der einst großen Volksparteien mit den jüngsten Wahlen ist ein schönes Beispiel für eine Fähigkeit, die vor allem im Job mit zu den wichtigsten zählt: aus schlechten Nachrichten gute machen.

Nur eine Frage der Perspektive

Die Frage, wie das geht, stellt sich besonders in Unternehmen. Häufiger, als viele denken, kommt es in der Wirtschaft nicht auf die Zahlen an - sondern darauf, wie man diese Zahlen präsentiert.

Ihr Quartalsergebnis liegt deutlich unter dem vorhergehenden? Mag sein, es ist aber immer noch besser als das Vergleichsquartal des Vorjahres - und das ist schließlich, was zählt. Ihr Produktlaunch fällt dramatisch unter die schönen Prognosen, die Sie auf Ihre Powerpoint-Charts gemalt hatten? Kein Grund zum Verzweifeln: Entscheidend ist doch, dass Sie in einem extrem schwierigen Marktumfeld überhaupt etwas Neues verkauft haben. Und CDU/SPD: massiv verloren, Koalitionen abgewählt? Papperlapapp - die Ministerpräsidenten bleiben, alles andere ist unwichtig.

Wir lernen: Wer trotz schlechter Ergebnisse mit guten Nachrichten glänzen will, braucht zwei Dinge - die richtige Bezugsgröße und ein effektives Erwartungsmanagement.

Das mit der Bezugsgröße ist einfach: Suchen Sie so lange nach einer Vergleichszahl, bis Sie eine gefunden haben, die niedriger ist als Ihre. Das ist der Wert, an dem Sie ihr Projekt messen. Und siehe da: alles bestens. Nehmen wir an, Sie arbeiten im Finanzvertrieb und haben in diesem Jahr zwanzig Prozent weniger Umsatz gemacht als im Vorjahr. Jetzt ist Kreativität gefragt: Vielleicht haben Sie ja weniger umgesetzt, aber mehr Neukunden gewonnen? Oder ein bestimmtes Segment ist überproportional gewachsen? Und überhaupt: Schauen Sie doch mal die Kollegen an - da sind doch sicher ein paar dabei, die noch weniger Umsatz gemacht haben als Sie? Und schon haben Sie die Benchmark, die in Ihren Bericht gehört. Gefettet und in 84-Punkt, versteht sich.

Das Erwartungsmanagement ist etwas komplexer, aber umso wichtiger: Je höher die Erwartungen sind, desto tiefer können Sie fallen. Wenn also demnächst wieder die Prognosen für 2020 gestellt werden müssen, sparen Sie nicht mit sorgenvoller Mimik: Trump, der Brexit, Handelskriege - alles schwierig. Da wollen wir lieber mal die Kirche im Dorf und die Wachstumsprognose deutlich einstellig lassen.

CDU und SPD haben das vor den Landtagswahlen schulbuchmäßig vorgemacht - mit kräftiger Schützenhilfe durch die Meinungsforscher. Was wurde da nicht alles herbeidemoskopiert: Zerfall der Demokratie, Auflösung aller Werte, AfD-Ministerpräsidenten.

Nun, da die Ministerpräsidenten voraussichtlich weiter amtieren können, wird all dies zur Nebensache: die massiven Verluste, die miese Grundstimmung, das verlorene Vertrauen. Was zählt: Das Schlimmste wurde verhindert. Und was das Schlimmste ist, das wurde vorher eifrig und penibel durchbuchstabiert.

Nehmen Sie sich also ein Beispiel an den Volksparteien: Verloren hat nur, wer es auch zugibt. Alles andere ist Interpretationssache. Nur eins ist sicher: Wenn Sie die Apokalypse an die Wand malen, es aber nur eine handelsübliche Katastrophe wird - dann stehen Sie als strahlender Sieger da.