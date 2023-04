Work-Life-Balance (57 Prozent),

Arbeitsatmosphäre (51 Prozent),

Homeoffice (48 Prozent) und

Gehalt (47 Prozent).

Mehr als die Hälfte ist an Weiterbildungen interessiert – vor allem an Fremdsprachen und IT-Kenntnissen. 64 Prozent aller an einer Weiterbildung interessierten Befragten würden sofort an einer Qualifizierungsmaßnahme teilnehmen, die sie in ihrem konkreten Beruf fachlich weiterbildet.

Mehr Sinn im Job und interessantere Aufgaben

Bei einem Wechsel versprechen sich knapp 60 Prozent mehr Gehalt, 45 Prozent interessantere Aufgaben, 37 Prozent eine bessere Work-Life-Balance, ein Viertel flexibere Arbeitszeiten, bessere Führungskräfte, angenehmere Kollegen und sinnstiftende Tätigkeiten.