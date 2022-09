Mit Haltung zum Ziel

Sprechen Sie über Ihren künftigen Job und die Herausforderungen der Branche. Ihnen wird helfen, das Gehalt als so selbstverständlich aufzufassen, wie Ihre Aufgaben oder die Arbeitszeit. Hilfreich ist, wenn Sie eine Vision für sich, für das eigene Wirken im Job entwickeln und Ihrem künftigen Arbeitgeber nachvollziehbar darlegen können, was Sie konkret einbringen und was Sie in Ihrem Wirkungsbereich verändern, verbessern oder bewegen möchten. So werden Sie nicht als Bittstellerin wahrgenommen, die noch mal beim Arbeitgeber vorspricht und nach mehr Geld fragt, weil sie den Wert Ihrer Arbeitskraft anfangs zu niedrig eingeschätzt hat. Sondern als Gesprächspartnerin auf Augenhöhe, die Interesse zeigt, eine gute Lösung zu finden. Mit dieser Haltung werden Sie beruhigt Ihr Gespräch meistern.