Toxische Stimmung im Büro »Je enger die Freundschaft mit den Kollegen, desto eher muss man aufpassen«

DER SPIEGEL: Für die Mischung aus Kollege und Freund gibt es sogar ein Wort: Frollege. Leiden denn alle Frollegen unter diesen Rollenkonflikten?

Fasbender: Nein. An unseren zwei Studien haben jeweils über 400 Menschen im Alter zwischen 18 und 67 Jahren teilgenommen. Betroffen waren von den Befragten, die beste Freunde am Arbeitsplatz hatten, etwa zwei von zehn. Und sie haben eine Gemeinsamkeit: Es sind Menschen, die eine niedrige Selbstwirksamkeit haben, also unsicher sind, wie sie schwierige Situationen mit anderen meistern sollen. Menschen, die überzeugt davon sind, mit Herausforderungen souverän umgehen zu können, haben in der Regel auch keine Probleme, zwischen den Rollen als Freundin und Kollegin zu differenzieren. Sie wissen: Wenn ich meine Freundin im Arbeitskontext kritisiere, nimmt sie mir das nicht übel. Generell kann man aber sagen: Je enger die Freundschaft, desto eher muss man aufpassen, nicht in einen Rollenkonflikt zu geraten.