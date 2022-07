u 4 u 2 5 8 1 6 u 0

u 4 u 2 5 8 9 6 u 0

u 8 u 6 5 4 3 2 u 0

u 8 u 6 5 4 7 2 u 0

u steht für die noch zu verteilenden ungeraden Zahlen.

Teilbarkeit durch 3

Die ersten drei Ziffern bilden eine durch 3 teilbare Zahl. Für die Ziffern 4-6 ist die Teilbarkeit durch 3 schon gewährleistet – siehe oben. Auch die Ziffern 7-9 müssen eine durch 3 teilbare Zahl bilden.

Bei den Ziffern 7-9 kennen wir für die ersten beiden Ziffern vier Fälle:

1 6 u: Dreierrest 2 bei u nötig, keine Lösung

9 6 u: Dreierrest 0 bei u, nur u=3 möglich

3 2 u: Dreierrest 1, also u=1 oder u=7

7 2 u: Dreierrest 0, also u=3 oder u=9

Es bleiben also noch die Fälle

u 4 u 2 5 8 9 6 3 0 (u sind 1 und 7)

u 8 u 6 5 4 3 2 1 0 (u sind 7 und 9)

u 8 u 6 5 4 3 2 7 0 (u sind 1 und 9)

u 8 u 6 5 4 7 2 3 0 (u sind 1 und 9)

u 8 u 6 5 4 7 2 9 0 (u sind 1 und 3)

Das sind insgesamt zehn Fälle, welche sämtlich die geforderten Teilbarkeiten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 erfüllen.

Teilbarkeit durch 7

Als Letztes fehlt noch die Teilbarkeit durch 7. Wir können die ersten sieben Ziffern in den Taschenrechner tippen und durch 7 teilen. Oder aber wir nutzen eine Teilbarkeitsregel. Für die Zahl 7 ist diese leider nicht so einfach wie für 3 oder 4. Die Zahl 1000 lässt beim Teilen durch 7 den Rest -1, denn 1001 = 7*11*13. Wenn wir eine Zahl schreiben als a + 1000*b + 1.000.000*c, so hat diese den gleichen 7er-Rest wie a–b+c. Für die Prüfung der Teilbarkeit durch 7 können wir die zu untersuchende Zahl also von rechts in Dreierpäckchen teilen und diese alternierend addieren.

Wie das geht, zeigt die Beispielzahl 1 472 589. Die Zahl ist zur besseren Übersichtlichkeit bereits in 3er-Päckchen aufgeteilt. Die alternierende 3er-Quersumme lautet:

589 - 472 + 1 = 118.

118 ist nicht durch 7 teilbar, sie hat den Rest 6, denn 7*17=119. 1 472 589 ist deshalb nicht durch 7 teilbar.

Diese Prüfung müssen wir für die ersten sieben Ziffern jeder der zehn noch infrage kommenden Zahlen machen. Hier die Übersicht über die zehn Zahlen, in der Klammer daneben steht der jeweils berechnete 7er-Rest:

1 4 7 2 5 8 9 6 3 0 (+6)

7 4 1 2 5 8 9 6 3 0 (+2)

7 8 9 6 5 4 3 2 1 0 (+4)

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (+5)

1 8 9 6 5 4 3 2 7 0 (+5)

9 8 1 6 5 4 3 2 7 0 (+2)

1 8 9 6 5 4 7 2 3 0 (+2)

9 8 1 6 5 4 7 2 3 0 (+6)

1 8 3 6 5 4 7 2 9 0 (+6)

3 8 1 6 5 4 7 2 9 0 (0)

Wir finden also nur eine einzige Lösung: 3 8 1 6 5 4 7 2 9 0.

Zugegeben: Die Lösung ist relativ lang. Diese auf YouTube beschriebene Lösung erscheint zwar kompakter, aber vor allem, weil die Zwischenschritte nicht im Detail dargestellt werden.

Vielen Dank an den Mathematiker Dierk Schleicher, der diese Knobelei und den Lösungsweg vorgeschlagen hat.

Sollten Sie ein Rätsel aus den vergangenen Wochen verpasst haben – hier sind die jüngsten Folgen: