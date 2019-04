JVA-Mitarbeiterin "Der Frühdienst beginnt mit der Lebendkontrolle"

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist in vielen Berufen jede Menge Platz. In der Serie "Das anonyme Job-Protokoll" erzählen Menschen ganz subjektiv, was ihren Job prägt - ob Tierärztin, Staatsanwalt oder Betreuer im Jobcenter.

"Mörder, Räuber und Drogendealer - ich habe täglich mit Schwerverbrechern zu tun. Eigentlich klingt das sehr bedrückend und gefährlich. Aber ich habe Spaß an meinem Job und komme jeden Tag gern zur Arbeit. Ich arbeite mit normalen Menschen, die in ihrer Vergangenheit etwas Schlimmes gemacht haben. Ich weiß von jedem Gefangenen, was er getan hat, aber darüber urteile ich nicht.

Wenn die Leute an eine Justizvollzugsanstalt (JVA) denken, haben sie oft wild aussehende Männer im Kopf, die, bekleidet mit Sträflingskleidung und mit Handschellen gefesselt, hinter dem vergitterten Fenster auf ihre Freilassung warten. Über solche Vorurteile muss ich immer lachen.

Bei uns gibt es keine einheitliche Kleidung, die Gefangenen ziehen einfach ihre private Kleidung an. Und auch Handschellen müssen sie nicht tagtäglich tragen. Es gibt sogar Zeiten, in denen sie sich auf dem Gelände der JVA frei bewegen dürfen.

Seit zwei Jahren arbeite ich im Justizvollzug einer Großstadt. Als ich das erste Mal in das Gebäude der JVA kam, war ich sehr beeindruckt: So viele Menschen waren um mich herum. Jugendliche und Erwachsene, Männer und Frauen sind getrennt voneinander untergebracht.

Der Frühdienst beginnt mit der Lebendkontrolle

Es gibt viele Hafträume, die Gefangenen haben die Möglichkeit, einer Arbeit nachzugehen, zum Beispiel als Tischler. Sie bekommen auch ein Gehalt. Das Geld kriegen sie aber nicht ausgezahlt, sondern sie bekommen Wertmarken, die sie dann zum Beispiel gegen Lebensmittel eintauschen können. Einige holen auch ihren Schulabschluss nach. Es ist wie in einer kleinen, in sich geschlossenen Stadt.

Ich begleite den Alltag der Gefangenen. Wir arbeiten im Schichtdienst. Die JVA ist natürlich auch nachts und am Wochenende besetzt. Gemeinsam mit meinen Kollegen bin ich im Dienst für 15 bis 25 Gefangene zuständig. Der Frühdienst beginnt morgens mit der sogenannten Lebendkontrolle. Dabei gehe ich durch alle Hafträume und schaue nach, ob die Gefangenen vollzählig und gesund sind. Es kommt zwar selten vor, aber es ist durchaus möglich, dass sich über Nacht ein Gefangener das Leben nimmt. Deshalb sind diese Kontrollen auch jeden Tag nötig.

Mit der Lebendkontrolle erfolgt der Aufschluss. Die Gefangenen dürfen ihre Hafträume verlassen, in denen sich ein Bett, ein Tisch und ein Schrank, WC und Waschbecken befinden, und frühstücken. Auch die Mahlzeiten werden von uns überwacht.

Wenn die Gefangenen nicht in ihrem Haftraum sind, ist einer von uns für die Haftraumdurchsuchungen zuständig. Wir kontrollieren jede Räumlichkeit, in der sich Gefangene bewegen und schauen, ob der Gefangene verbotene Dinge wie Drogen oder Waffen versteckt hat. Auch Handys sind nicht erlaubt.

Wenn ich etwas Verbotenes entdecke, informiere ich die Dienststelle und den Gefangenen selbst. Für ihn hat es unterschiedliche Konsequenzen. Wenn ich ein Handy finde, ist es nur ein Verstoß gegen die Hausordnung, und der Gefangene kommt mit einer geringen Disziplinarmaßnahme davon. Finde ich Drogen, muss ich hingegen die Angelegenheit der Polizei melden. Das kann ein Strafverfahren nach sich ziehen und unter Umständen zu einer Verlängerung der Haft führen.

Viele Gefangene haben ein bisschen Angst vor der Zukunft

Wenn die Gefangenen bei der Arbeit sind, setze ich mich an den Schreibtisch. Ich muss Beurteilungen schreiben, einschätzen, wie sich die Gefangenen entwickeln. Das Ziel des Aufenthalts bei uns ist, dass ein Mensch später ein Leben in Freiheit führen kann, ohne wieder straffällig zu werden. Leider klappt das nicht immer, und es gibt durchaus auch Insassen, die bereits fünf Mal oder öfter im Gefängnis saßen. Ein Patentrezept, wie man das verhindern kann, habe ich aber nicht.

Nachmittags gibt es in der JVA ein Sport- und Freizeitprogramm für die Gefangenen. Auch hier bin ich mit dabei. Wenn ein Gefangener Redebedarf hat, habe ich immer ein offenes Ohr. Viele Gefangene haben ein bisschen Angst vor der Zukunft in Freiheit. Ich helfe ihnen dann, die erste Zeit nach der Entlassung zu planen. Wenn ein Gefangener entlassen ist, habe ich zu ihm aber keinen Kontakt mehr.

Oft wollen die Gefangenen aber auch über ihre Familien sprechen. Sie möchten gern den Kontakt zu ihren Eltern, Geschwistern und Kindern aufrechterhalten. Einmal die Woche dürfen sie Besuch empfangen. Dann kommen Freunde und Familie und treffen die Insassen in extra dafür vorgesehenen Räumlichkeiten.

Einige Gefangene bekommen über Jahre hinweg nie Besuch. Aber ich denke nicht darüber nach, ob das traurig ist. Ich muss einen professionellen Kontakt pflegen. Falls mir aber doch einmal etwas nahegeht, kann ich mit meinen Kollegen darüber reden.

Sobald ich die JVA verlasse, beginnt mein Privatleben. Bisher habe ich es geschafft, die Arbeit emotional nicht mit nach Hause zu nehmen und privat viel über die Arbeit nachzudenken. Mir ist eine professionelle Distanz zu den Gefangenen sehr wichtig. Trotzdem freue ich mich, wenn sie Fortschritte machen und zum Beispiel eine Ausbildung beginnen können oder ihren Schulabschluss schaffen."