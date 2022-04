Ausgewandert nach Kanada »Bei minus 45 Grad will keiner zu Fuß Brötchen holen«

Auswanderer Andreas Ingenfeld und Friederike Brandt: Von Sonsbeck in Nordrhein-Westfalen nach Winnipeg in Kanada

Bei den Hamburgerbrötchen sind sie eingeknickt. Jahrelang hatten Friederike Brandt und Andreas Ingenfeld sich geweigert, Hamburgerbrötchen in das Sortiment ihrer deutschen Bäckerei in Winnipeg aufzunehmen. Bloß kein Knautschbrot, war ihre Devise.

Aber in Kanada wird gern und oft gegrillt. Immer wieder fragten die Kunden nach Hamburgerbrötchen und irgendwann, so erzählt es Ingenfeld, habe er dann doch mit Rezepten experimentiert – und so den Verkaufsschlager ihrer Bäckerei ›The Crusty Bun‹, das knusprige Brötchen, geschaffen. »Im Sommer kommen wir mit der Produktion kaum hinterher, da bestellen die Leute schon Tage vorher«, sagt er und lacht. »In Deutschland würde ich unsere Hamburgerbrötchen wohl als Milchbrötchen verkaufen.«

Fotostrecke Alles außer Donuts 8 Bilder Foto: Friederike Brandt

Als der SPIEGEL vor neun Jahren über das Paar berichtete, kam ihr Geschäft gerade in Schwung. Der Start in die Selbstständigkeit sei hart gewesen, hatte Ingenfeld damals gesagt: »Das erste Jahr war brutal.« Die ersten Besucher hatten ihren Laden verlassen, ohne etwas zu kaufen. Die gebrauchten Maschinen, die sie für ihre Backstube mühsam zusammengesucht hatten, mussten immer wieder repariert werden. Und die beiden arbeiteten sieben Tage die Woche.

Ihre Work-Life-Balance sei noch immer nicht optimal, sagt Friederike Brandt heute. Aber das Geschäft boomt: Gerade haben sie ihre dritte Bäckerei eröffnet, knapp 60 Kilometer von Winnipeg entfernt in einem Ort namens Steinbach. »›The Crusty Bun‹ ist zu einer richtigen Marke geworden«, sagt Andreas Ingenfeld stolz.

Sie lieben Geschichten von Auswanderern? Dann finden Sie hier noch mehr! Für das Buch »Mittagspause auf dem Mekong« haben die SPIEGEL-Redakteurinnen Kristin Haug und Verena Töpper mit 35 deutschen Auswanderern in 28 Ländern auf sechs Kontinenten gesprochen. Der Jüngste ist 27, die Älteste 77 Jahre alt. Einige sind verheiratet, manche geschieden, viele haben Kinder, aber alle haben eines gemeinsam: Sie haben sich nicht beirren lassen von anderen und sind ihren eigenen Weg gegangen.

Jede der drei Bäckereien hat eine eigene Backstube, die nur mit Glasfenstern vom Verkaufsraum abgetrennt ist. Gebacken wird vor den Augen der Kunden, »front baking« nennt sich das Konzept. Ingenfeld und Brandt haben es in Japan kennengelernt. Beide hatten sich dort während eines Auslandsaufenthalts ineinander verliebt.

In Winnipeg sind sie zufällig gelandet. Kanada kannten sie von mehreren Urlaubsreisen, es hatte ihnen dort gut gefallen, und dann waren sie auf eine Anzeige aus Winnipeg gestoßen: Bäckerei zu verkaufen. Spontan nahmen sie Urlaub und flogen hin. Doch vor Ort waren sie ernüchtert: Die Lage des Geschäfts gefiel ihnen nicht, ein Kauf kam für sie nicht infrage. Kurz vor dem Rückflug nach Deutschland bekamen sie dann den entscheidenden Tipp von der Besitzerin ihrer Pension: Ein Seniorenwohnheim in Winnipeg suchte einen deutschen Bäcker. Ingenfeld ergatterte den Job – und seine Frau wurde gleich miteingestellt.

Kulturschock Foto: epa efe Lacerda/ dpa Sind Sie auch ausgewandert, leben nun Tausende Kilometer entfernt von Deutschland und würden gern Ihre Geschichte erzählen?

Dann schreiben Sie uns hier.

Friederike Brandt hat Japanologie studiert, in Deutschland arbeitete sie als Vorstandssekretärin. Seit sie in Kanada leben, kümmert sie sich um Einkauf, Buchhaltung, Rechnungen. Ihr Mann war Produktionsleiter bei einer Großbäckerei in Dinslaken. Auch in Deutschland hatten sie ein gutes Leben gehabt. Glücklich wurden sie aber erst in Kanada. Einen Grund für die Unzufriedenheit hatte Brandt 2013 dem SPIEGEL genannt: »Mein Mann ist Bäcker mit Leib und Seele. Aber in Deutschland hatte er nicht mehr die Hand am Teig.« »Die Hand am Teig« habe er jetzt auch nur noch selten, gibt Ingenfeld zu. »Aber jetzt ist das auch okay. Ich bin älter geworden, und mit dem Alter verschieben sich die Ziele.«

Eine eigene Bäckerei zu gründen, das hatten sie sich in der Heimat nicht getraut. Die Kosten für Personal und Miete schienen ihnen zu hoch, der Konkurrenzkampf gegen zahllose Bäckereiketten mit Massenware aussichtslos. In Winnipeg reichte ihr Erspartes für einen Neustart in die Selbstständigkeit. Und ein Visum zu bekommen war dank eines Einwanderprogramms der kanadischen Provinz Manitoba kein Problem.

Ihre erste Bäckerei eröffnete das Paar in einem ehemaligen Chinarestaurant am Stadtrand, gelegen zwischen zwei Hauptverkehrsstraßen und einem großen Einkaufszentrum. Nicht gerade das, was sich ein Deutscher für eine gemütliche Bäckerei wünscht. Aber für die Einwohner von Winnipeg ist etwas anderes entscheidend: ein großer Parkplatz vor der Tür. »In Winnipeg erledigen die Menschen alles mit dem Auto«, sagt Friederike Brandt. »Bei minus 45 Grad will keiner zu Fuß Brötchen holen, auch wenn der Weg noch so kurz ist.« Die harten Winter machen ihnen auch jetzt noch immer zu schaffen. Wegen eines Schneesturms war ihre neue Bäckerei von Winnipeg aus zuletzt tagelang nicht erreichbar – die Straßen waren versunken im Schnee. Weniger arbeiten, sich langsam aus dem Tagesgeschäft zurückziehen, das ist nun ihr Wunsch. Noch stecken sie aber tief drin. Weil mehrere Mitarbeiter in der Coronapandemie gekündigt haben, macht Brandt gerade die Buchhaltung und Personalplanung für alle drei Standorte und damit für mehr als 40 Mitarbeitende. Und Ingenfeld pendelt täglich 60 Kilometer hin und zurück in die neu eröffnete Backstube.

In Steinbach leben viele Menschen mit deutschsprachigen Wurzeln. Ingenfeld erzählt, dass es dort schon mal vorkommt, dass er eine Dreiviertelstunde lang nur Deutsch mit Kunden spricht. 2013 waren acht ihrer damals 14 Mitarbeitenden Deutsche. Mittlerweile haben sie nur noch zwei deutsche Angestellte. Allein in ihrer ersten Bäckerei arbeiten Menschen aus zehn Nationen. Eine Ausbildung zum Bäckereifachverkäufer oder zur Bäckerin gibt es in Kanada nicht. Learning by doing ist das Motto. Das klappe erstaunlich gut, sagt Brandt. Ihr einziger Fehler: »Wir hätten schon vor der Eröffnung unserer dritten Bäckerei noch mehr Leute einstellen sollen«, sagt sie. »Als vorsichtige Deutsche haben wir aber viel zu konservativ geplant. Wie immer.« Sie lacht und sagt, sie würden sich ja schon bemühen, die nordamerikanische Leichtigkeit zu übernehmen.

»Wenn zehn Bäcker das gleiche Rezept haben, kommen trotzdem zehn verschiedene Brote dabei raus.« Andreas Ingenfeld