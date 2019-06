Das 16-Punkte-Problem aus der vergangenen Woche hat viele Leser kreativ werden lassen: Dutzende Mails mit weiteren Lösungsvorschlägen haben mich erreicht. Einige der Lösungen stelle ich in einem separaten Text vor.

Die Aufgabe dieser Woche dreht sich um drei unterschiedlich große Kanister, mit denen Sie bestimmte Literzahlen abmessen sollen. Das Prinzip kennen Sie wahrscheinlich - finden Sie eine elegante Lösung?

Der größte Kanister steht links und fasst exakt acht Liter. Er ist genau mit acht Litern gefüllt. Die beiden Kanister daneben haben eine Größe von fünf beziehungsweise drei Litern und sind leer.

Wenn Sie von oben in einen Kanister hineinsehen, können Sie erkennen, ob dieser vollständig gefüllt ist oder nicht. Ist der Kanister nicht voll, lässt sich das Volumen der Flüssigkeit darin nicht präzise messen. Sie haben auch keine Waage zur Verfügung.

Ihre Aufgabe ist, die Flüssigkeit so umzufüllen, dass sich schließlich in einem Kanister vier und in einem anderen ein Liter befinden. Gibt es dafür eine Lösung? Falls ja, aus wie vielen Schritten besteht sie?