Rätsel der Woche Kann diese Rechnung aufgehen?

Bei der Suche nach spannenden Rätseln stoße ich immer wieder auf teils sehr alte Bücher. Die folgende Aufgabe stammt aus einem Buch von Boris Kordemski, das bereits 1959 in Moskau erschienen ist. Ein Leser hat mir netterweise die in der DDR publizierte deutsche Übersetzung mit dem Titel "Köpfchen, Köpfchen" zugeschickt. Vielen Dank an Rolf-Dietrich Beran in Altlandsberg bei Berlin!

Das Problem wird in dem Buch kurz und trocken in einem Satz beschrieben:

Wie viele Pluszeichen muss man zwischen die Ziffern der Zahl 123456789 setzen, damit als Summe 99 herauskommt?

Kurze Erläuterung: Wenn Sie zwischen alle neun Ziffern ein Plus setzen, ist die Summe zu klein (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 < 99). Kommt nur zwischen die 8 und die 9 kein Plus, ist die Summe zu groß (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 89 > 99).