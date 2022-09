Maja, Malerin, 45 Jahre alt, fragt: »Nach meiner Ausbildung an einer renommierten Kunstakademie geht es so lala dahin, seit Jahren kann ich eher schlecht als recht von meinen Bildern leben. Hier in meiner kleinen Heimatstadt kennen mich alle, ich stelle in Cafés aus, beteilige mich an kommunalen Kunst-Aktivitäten. Leider gibt es hier keine Galerie. Wer entdeckt mich? Sicher ist: Die Karrieretipps, die Sie hier sonst vorstellen, gelten für mich nicht. Für die Kunst gelten andere Regeln. Was kann ich machen, außer hoffen?«