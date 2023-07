Es geht nicht darum, was Sie mit Ihrem Kontaktdatenschatz machen, sondern wie Sie leben möchten.

Wie können Sie Ihre beruflichen Erfahrungen, Ihre Expertise und Ihre beruflichen Beziehungen in einer für Sie angemessenen Form mit in die neue Lebensphase nehmen? Dafür sind Sie als Stratege für Ihre Lebensgestaltung gefragt, und damit auch als Experte für Ihr Lebensgefühl, der aktiv plant und wichtige Entscheidungen trifft. Für Sie geht es neu weiter.

Was macht Ihnen im Beruf am meisten Freude? Wie können Sie das als Anliegen, als Botschaft formulieren? Dies sind anspruchsvolle Fragen. Beim Antworten zeigt sich ein Bild, wie Sie auf Dauer mit Freude aktiv bleiben können: im Ehrenamt? In einer die Jüngeren lehrenden oder fördernden Tätigkeit? In der Politik, einem Verband oder in der Kirche? In einer Teilzeit-Tätigkeit? In einem Start-up?