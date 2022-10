Tipps vom Karrierecoach »Mein Problem: Ich schiebe alles vor mir her«

Dadurch haben Film-Talente eine unerschütterliche Zuversicht, dass das Ergebnis zuverlässig zu erreichen ist und wie sie genau vorgehen können und müssen, damit es funktioniert. Aber wenn ihnen ein Bild vom Ziel fehlt, sind sie in ihrer Lösungsfindung völlig blockiert, energielos und unmotiviert. So können sie unerwartet von einer Hochleistung in ein Leistungstief abrutschen. Kommt Ihnen das bekannt vor, lieber Alexander?

Nach welchem Lösungsmuster bewirken Sie die meisten Ihrer Erfolge?

Zuerst sammeln Sie Informationen, etwa durch Gespräche und Recherchen im Internet. Dabei achten Sie darauf, dass alle Infos lückenlos sind und Sie sie in vollständige Bilder übersetzen können. Als zweiten Schritt verarbeiten Sie die komplexen Informationen, zum Beispiel durch Clustern, so dass sich Themenschwerpunkte ergeben, die Sie wie Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammensetzen können. So haben Sie das Bild von Ihrem Ziel, wie zum Anfassen vor Ihrem inneren Auge. Im dritten Schritt spielen Sie verschiedene Varianten zur Umsetzung durch, bis Sie den effizientesten Ablauf zur Umsetzung gefunden haben. Mit diesen drei Schritten erreichen Sie als Filmtalent die meisten Ihrer Erfolge.