Echte Kollegin im Team oder nur Dienst nach Vorschrift?

Die meisten Angestellten sagen mir, dass sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen nicht dicke Freunde sein müssen und nicht auch noch ihre Freizeit gemeinsam verbringen möchten. Ich verstehe, dass vielen die Trennung von Berufs- und Privatleben wichtig ist. Doch bei Ihnen hört es sich für mich so an, als haben Sie sich darüber hinaus für strengen Dienst nach Vorschrift entschieden. Schließlich geht es hier nicht um den freitäglichen After-Work-Umtrunk.

Was ist es wirklich, das Sie angesichts der Einladung Ihres Chefs derart in den Widerstand gehen lässt? Wir kennen einander nicht, doch ich wage die Vermutung, dass es Ihnen gar nicht um die Erstattung der Fahrtkosten geht, sondern sich ein anderes Thema dahinter verbirgt, das Sie von Ihrer Zusage abhält. Vielleicht war es ein einschneidendes Ereignis mit Ihrem Chef oder den Kollegen? Oder ist Ihre Gewohnheitszone im Homeoffice so eng geworden, dass Sie Angst vor persönlichen Kontakten haben? Wenn dem so ist, sollten Sie an diesen Themen arbeiten und etwas verändern, denn chronischer Dienst nach Vorschrift tut niemandem gut.