Liebe Christina,

Sie stellen die entscheidende Frage: Was kann ich am besten? Wenn Sie diese Frage beantworten können, werden Sie den richtigen Arbeitsplatz, an welchem Sie ihr Talent einbringen können, für sich finden. Viele Menschen sind in der Illusion gefangen, dass sie nichts richtig gut können. Die Folge: Sie bleiben in belastenden Arbeitsumständen, glauben immer funktionieren zu müssen und verschwenden ihr wertvolles Talent an sinnlosen Aufgaben. Deshalb gleich zu Beginn die entscheidende Botschaft: Jede und jeder hat ein Kerntalent und ist damit in einer Sache richtig gut.