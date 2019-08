Wer in einem Karriereratgeber blättert, sieht sich nach wenigen Seiten von Befehlen umzingelt: Setzen Sie sich Ziele! Seien Sie diszipliniert! Trainieren Sie Ihre Stärken! Die Fibeln sind wie Hausordnungen: ein Paradies der Imperative.

Ein bestimmter Rat fehlt meist in der Fülle der Aufstiegshilfen: Der aufmunternde Hinweis, die ganze Karrierekiste nicht so bierernst zu nehmen. Und das ist der Grund, warum wir heute über Boris Johnson sprechen müssen - den Konservativen mit dem sorgsam gepflegten, leicht skurrilen Image.

In kaum einem Porträt über den frischgebackenen britischen Premierminister fehlt der Hinweis, Politik sei für ihn "nur ein Spiel". Beim Lesen sehen wir förmlich die abschätzig hochgezogenen Augenbrauen des Autors vor uns, denn der Satz ist natürlich als Fundamentalkritik zu verstehen: Das höchste Amt Großbritanniens, der Brexit, das Schicksal seiner Landsleute - das soll ein Spiel sein?

Dabei gerät dann leider aus dem Blick, dass diese Haltung Johnsons vielleicht größte Stärke ist. Möglicherweise nicht unbedingt zum Nutzen der gesamten Nation - aber mit großer Wahrscheinlichkeit doch zu seinem eigenen. Denn Menschen, die eine natürliche Lässigkeit ausstrahlen, wirken auf andere Menschen nun mal attraktiver als solche, die mit gusseisernem Tunnelblick dem Erfolg hinterherhecheln. Erstere haben das, was wir Charme oder Charisma nennen - ihre Ziele zu verfolgen, scheint ihnen nicht mehr Anstrengung abzuverlangen als eine 9-Loch-Runde an einem Sonntagnachmittag im Golfklub. Und wem es leichtfällt, Entscheidungen zu treffen, dem nehmen wir auch seine Führungsfähigkeit eher ab.

Rasche Entscheidungen - richtige Entscheidungen?

Das mag ungerecht erscheinen, denn nur weil jemand gern entscheidet und rasch zu allem eine Meinung hat, heißt das noch lange nicht, dass seine Entscheidungen und Meinungen auch richtig sind. Siehe der Mann mit der markanten blonden, nun ja: Frisur. Nichts ist ihm egaler als seine Meinung von gestern. Selbst seine verstrubbelt-verspielte Attitude ist wahrscheinlich in Wahrheit sorgsam gepflegt.

Doch das ist nicht der springende Punkt für Sie. Sondern dieser: Ja, im Beruf geht es um Ihre Zukunft, um Erfolg oder Misserfolg, um Geld. Aber es gibt einen schmalen Grat zwischen Ehrgeiz und Verbissenheit, und Ihre Kollegen und Vorgesetzten merken meist genau, auf welcher Seite Sie sich befinden. Warum also die Dinge immer so eng sehen? Warum nicht Karriere als einen Teil des Lebens begreifen statt als Synonym dafür? Warum nicht auch mal über sich selbst lachen? Das ist die gute Nachricht: Eine gewisse Entspanntheit lässt sich lernen.

Die spielerische Perspektive wurde in den seriösen Sphären von Politik und Wirtschaft lange belächelt. Das ändert sich seit einigen Jahren, Stichwort "Gamification". Die Mechanismen eines Spiels, wie Zufall, Spannung, Taktik, Level-Struktur, Umgang mit Niederlagen und vieles andere mehr halten zunehmend Einzug in Produktdesigns und Marketing, aber auch in Forschung und Innovation.

Gelassenheit bei Fehlern

Im Karrierekontext hat der spielerische Blick den großen Vorteil, einen anderen Ratschlag leichter befolgen zu können, der wiederum in keinem Ratgeber fehlen darf: eine andere Fehlerkultur. Etwas falsch machen, bedeutet die Chance, Neues zu lernen, so oder ähnlich predigen es die Coaches. Und Profi-Pokerspieler warten auch nicht auf das eine, makellose Spiel, um den ganz großen Pott abzuräumen, sondern gehen in vielen, vielen Spielen bewusst Risiken ein - und setzen darauf, im Schnitt aller Spiele eines Turniers ein Plus zu machen.

Nur wer in Kauf nimmt zu scheitern, bringt auch den Mut auf, Neues zu wagen. Fehler sind also notwendig, um sich weiterzuentwickeln - doch das macht sie nicht unbedingt leichter zu ertragen. Eine entspanntere Haltung hingegen schon. Projekt gescheitert? Nächste Runde, Level neu starten. Beförderung nicht bekommen? Abschütteln und noch mal versuchen. Wer keine Fehler macht, bleibt immer der Alte.

Was übrigens ein Vorwurf ist, den wir Boris Johnson nicht machen können; mit Fehlern kennt sich der Mann tatsächlich bestens aus. So ist das eben im Spiel.