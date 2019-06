Im Mutterpass ist nur Platz für den Eintrag von zwei Schwangerschaften, in der Werbung werden Familien meist mit zwei Kindern dargestellt, in stadttaugliche Autos passen meist zwei Kindersitze auf die Rückbank: In Deutschland gibt es eine ausgeprägte Zweikind-Norm, heißt es in einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB).

Wie es um Familien mit mehr Kindern bestellt ist, sei hingegen kaum untersucht. Das BiB hat das mit einer am Mittwoch veröffentlichten Broschüre geändert.

Demnach gibt es heute rund 1,4 Millionen kinderreiche Familien in Deutschland und große regionale Unterschiede. Die Studie schlüsselt das bis auf Land- und Stadtkreise hinunter auf:

Spitzenreiter ist der Kreis Cloppenburg in Niedersachsen. Jede vierte Frau der Jahrgänge 1970 bis 1972 hat hier drei oder mehr Kinder. Im Kreis Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt ist es dagegen nur jede 14. Frau.

Insgesamt haben 16 Prozent der Frauen der Jahrgänge 1965 bis 1974 drei oder mehr Kinder.

Ursachen für die Unterschiede gibt es viele - das reicht von der Bevölkerungsstruktur bis hin zu regionalen und kulturellen Gegebenheiten.

Frauen mit niedrigerem Bildungsabschluss haben mit knapp 32 Prozent öfter drei oder mehr Kinder als Frauen mit mittlerem oder hohem Bildungsabschluss (jeweils knapp 14 Prozent).

Im Vergleich zu früher ist Kinderreichtum laut der Studie aber mehr und mehr zu einem Phänomen der Mittelschicht geworden. Betrachte man alle Kinderreichen, hätten fast Dreiviertel einen mittleren oder hohen Bildungsabschluss.

Frauen mit Migrationshintergrund haben ebenfalls mehr Kinder. Ihr Anteil beträgt knapp 28 Prozent. Unter Musliminnen der ersten Generation ist der Prozentsatz mit 45,5 Prozent am höchsten, in der zweiten Generation beträgt er noch 31,6 Prozent.

In ländlichen Regionen gibt es mehr kinderreiche Familien als in der Stadt. Der Anteil ist im Westen jedoch höher als im Osten.

In Ländern wie Bayern oder Rheinland-Pfalz spiele neben der "ländlichen Siedlungsstruktur" die katholische Bevölkerung eine Rolle, da sie "eher das Ideal einer höheren Kinderzahl vertritt".

Im Osten dagegen ist die Bevölkerung eher protestantisch geprägt oder konfessionslos. Hinzu kommt: Traditionell gehen viele Frauen arbeiten, was sich schwerer vereinbaren lässt mit mehr als zwei Kindern.

Die Bevölkerungsforscher appellieren an die Politik, Kinderreichtum wegen der alternden Gesellschaft stärker zu fördern. Seit 1975 liege die Zahl der Geburten bei unter 1,5 pro Frau. "Kein anderes Land der Welt hatte über einen so langen Zeitraum derart niedrige Geburtenziffern", heißt es in der Studie.

Im Ergebnis gibt es heute weniger potenzielle Eltern, was wiederum die absoluten Geburtenzahlen in Deutschland weiter niedrig hält. Die Forscher plädieren für eine bessere Infrastruktur für Familien, für mehr Wohnungen mit fünf oder sechs Zimmern und für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Mehr Anerkennung für kinderreiche Familien

Aber auch an der gesellschaftlichen Akzeptanz kinderreicher Familien müsse sich etwas ändern. Jahrzehntelang sei ein negativer Zusammenhang zwischen Bildung und Kinderreichtum hergestellt worden - das habe zu einer Stigmatisierung von kinderreichen Familien beigetragen.

Bezeichnend dafür ist eine Umfrage, auf die die Studie verweist: Zwar stimmt nur jeder Zehnte persönlich der Aussage zu, "Kinderreiche gelten als asozial" - aber gut 80 Prozent der Befragten glauben, dass die Gesellschaft insgesamt so denkt.