Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat sich für eine Frauenquote in medizinischen Führungspositionen ausgesprochen. "Ich bin dafür", sagte Reinhardt in Bezug auf eine festgeschriebene Frauenquote für Chefarztstellen im Krankenhaus den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Dass die Klinikchefs vielerorts noch immer männlich seien, obwohl seit Jahren mehr Frauen als Männer ein Medizinstudium aufnehmen, hält Reinhardt aber nicht für ein reines Branchenproblem. "Das ist kein Problem, das auf die Medizin beschränkt ist", sagte Reinhardt. Mit dem Thema müssten sich aber vor allem Politik und Arbeitgeber beschäftigen.

Reinhardt plädierte zudem dafür, den Arztberuf familienfreundlicher zu machen. Männer würden zwar mittlerweile mehr familiäre Aufgaben übernehmen, Frauen könnten meist aber nur schwer in Vollzeit arbeiten, wenn die Kinder noch klein sind, so Reinhardt.

An der Forderung nach einer Frauenquote gibt es unter Medizinern auch Kritik. In einem SPIEGEL-Interview hatte sich Claudia Schmidtke, Professorin für Herzchirurgie und CDU-Bundestagsabgeordnete, für eine "Männerquote für Medizinstudenten" ausgesprochen.

Zwei Drittel der Studienanfänger seien laut Schmidtke weiblich, was am vielerorts hohen Numerus clausus von 1,0 liege. Frauen hätten in der Regel zwar die besseren Abiturnoten, könnten als Mütter später aber oft nur in Teilzeit arbeiten. Würden künftig nicht mehr Männer an den Hochschulen zugelassen, drohten laut Schmidtke "existenzielle Versorgungsprobleme".