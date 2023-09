Haben Sie mit »Ja« geantwortet? Wenn Sie sich eine Situation vorstellen, in der Sie absolut und zu eintausend Prozent sicher waren, dass Sie im Recht sind: Was wäre passiert, wenn in dieser Situation jemand versucht hätte, Sie umzustimmen? Wahrscheinlich hätten Sie nur müde gelächelt und dann weiter gemacht, oder? Kaum einer kann Sie in solchen starken Momenten von Ihrem Weg abbringen, außer Sie lassen es zu und geben Ihre Macht ab. Doch das passiert dann in aller Regel aus einer Unsicherheit heraus und nicht aus der puren Souveränität.

Viele werden jetzt mit einem »aber« reagieren. Doch immer dann, wenn Sie ein Thema triggert, verbirgt sich darin ein Thema, welches Sie (noch) nicht geklärt haben. Dann könnten Sie Ihr Thema für sich klären, dann bräuchten Sie es nicht auf andere zu projizieren – das ist es schließlich, was Ihre Kollegin macht und was Sie in Zukunft nicht weiter möchten.