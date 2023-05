Weil wir Menschen unterschiedlich sind. Wir haben in unserem Leben unterschiedliche Erfahrungen, Muster und Werte angesammelt. Selbst die Definition von richtig und falsch beurteilen wir in aller Regel unterschiedlich. Und so reagieren wir auch unterschiedlich – jedoch können Sie sich diese Unterschiede bewusst machen. Dann werden Sie feststellen, dass die Ursache für den Konflikt in Ihnen liegt. Sie tragen den Trigger in sich, sonst hätte das Gegenüber ihn nicht auslösen können.

Unsere eigenen Emotionen sind verantwortlich für unsere Reaktionen

Wenn Sie Ihr Navigationsgerät beauftragen, Ihnen den Weg zum Ziel zu zeigen, dann wird es das souverän und emotionslos machen, egal wie oft Sie sich umentscheiden und den Weg unterwegs ändern. Es rechnet immer neu und gibt Ihnen neue Anweisungen.