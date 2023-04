»Ich möchte mit Ihnen nicht darüber sprechen, was andere über mich sagen, sondern darüber, was Sie zu einem Betriebsrat sagen. Das ist jetzt mein dritter Anlauf.« (Sie lässt den persönlichen Angriff an sich abprallen, lenkt zur Sache zurück und bringt ihren Gesprächspartner in Zugzwang durch den Verweis, es sei bereits der dritte Anlauf.)

»Mündige Mitarbeiter können für sich selber sprechen. Wir brauchen keinen Betriebsrat.«

»Ich freue mich, dass Sie von mündigen Mitarbeitern ausgehen. In diesem Punkt bin ich ganz bei Ihnen.« (Sie hebt eine Übereinstimmung hervor, was inhaltlich und psychologisch geschickt ist – so wird aus einem Gegeneinander ein Wir.) »Aus meiner Sicht ist ein Betriebsrat nichts weiter als ein Sprachrohr für diese mündigen Mitarbeiter.« (Sie definiert den Gesprächsgegenstand, ein solches Framing kann eine Diskussion entscheiden.)

»Aber ein Betriebsrat kann auch ein Sammelbecken für Querulanten sein!«

»Dann lassen Sie uns darüber reden, wie unser Betriebsrat aussehen muss, um konstruktiv am Erfolg Ihrer Firma mitzuarbeiten. Ich habe da zum Beispiel folgende Ideen…« (Sie geht auf die Bedenken ein und bietet eine konstruktive Lösung an. Ab diesem Zeitpunkt wird ein vernünftiges Gespräch möglich.)