Mehr Lust auf Leistung, tiefere Bindung zum Arbeitgeber

Auch die Leistungsbereitschaft steigt, wenn die Angestellten bei ihrem Arbeitgeber soziale Verantwortung finden, zeigt der am Dienstag in Berlin vorgestellte Fehlzeiten-Report der Krankenkasse. Rund 97 Prozent der Beschäftigten, die ihrem Arbeitgeber eine besonders hohe Unternehmensverantwortung attestieren, seien nach eigenen Angaben selbst leistungsbereit. Umgekehrt fällt in der Beschäftigtengruppe, die in ihrem Unternehmen eine niedrige Unternehmensverantwortung wahrnähmen, die Bereitschaft, eine höhere Leistung zu erbringen, auf 76,4 Prozent der Angestellten. Außerdem hat es der Studie zufolge weitere positive Effekte, wenn die Angestellten ihrer Firma eine verantwortungsbewusste Unternehmensführung bescheinigen: Sie hätten eine höhere Unternehmensverbundenheit und Arbeitszufriedenheit.