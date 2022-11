Einige Bundesländer verabschieden sich von Isolationspflicht bei Coronaerkrankung

In die Diskussion um den Wegfall von Alltagsauflagen fällt derzeit auch die Entscheidung mehrerer Bundesländer, die Isolationspflicht für Coronainfizierte zu streichen. Wer sich infiziert hat, muss sich nicht mehr überall in Deutschland in Isolation begeben: Bayern und Baden-Württemberg hatten entsprechende Regeln am Mittwoch abgeschafft, am Donnerstag folgte Schleswig-Holstein. Auch in Hessen gibt es solche Pläne. Das Vorgehen der Länder wurde unter anderem von Patientenschützern und Gewerkschaftern kritisiert. Vor allem Rufe nach einem gemeinsamen Vorgehen der Länder wurden laut.