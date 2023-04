Kreative Arbeitsorte in Südbaden Containerweise Ideen

Kanzinger hat viele Arbeitsorte. »Mal von zu Hause aus, in den Büros meines Arbeitgebers, aber auch sehr gern im Co-Working-Space oder in einem Café. Ich bin gern unterwegs, verbinde Reisen auch ins Ausland mit Arbeit, besuche Freunde und suche mir dann vor Ort oft einen Co-Working-Space zum Arbeiten.« Beim Grünhof hat er ein Viertel-Abo, so dass er 25 Prozent seiner Arbeitszeit dort verbringen kann. »Ich kenne das Konzept schon seit der Gründung. In Freiburg weiß man: Wenn man sich beruflich in Richtung Start-ups orientieren möchte, kann man sich an die Leute vom Grünhof wenden. Die wissen, welche Unternehmen gerade am Entstehen sind. Und wenn ich den Kopf freibekommen möchte, fahre ich auf den Lorettoberg – da gibt es eine tolle große Wiese, ich schalte meinen Hotspot zum Arbeiten ein und genieße den schönen Blick über die Stadt. Und ein guter Freund von mir hat ein abgelegenes Häuschen im Schwarzwald mit Glasfaser-Anschluss und ich kann auch gut von dort aus arbeiten.«

Er sieht die Arbeit im Co-Working-Space als »schönes Zusammenspiel von Anonymität und ständig neuen Begegnungen«. Es sei inspirierend, nicht nur im eigenen Unternehmen zu arbeiten, sondern zwischendurch neuen Input aus anderen Firmen zu bekommen. Womöglich gibt es für ihn bald noch eine Möglichkeit, urbane Vernetzung und die Sehnsucht nach Natur zu verbinden. Die Grünhof-Macher denken in Richtung Land. »Wir sind noch in der Diskussion, aber im Grunde wäre der nächste logische Schritt aus der Stadt raus«, erzählt Martina Knittel, »in den Schwarzwald etwa, so dass man mit dem Team auf eine Hütte fahren kann.«