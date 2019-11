Kritik an Abi-Noten "Viele Jugendliche können ihre Talente gar nicht benennen"

Florian Janssen Ragnhild Struss (Jahrgang 1979) arbeitet seit 2003 als Karriereberaterin in Hamburg und beschäftigt mittlerweile 18 Mitarbeiter. Zu ihren Kunden zählen Berufstätige, die sich umorientieren möchten, aber auch Jugendliche, die unsicher sind, ob und was sie studieren sollen.

SPIEGEL: Frau Struss, Sie haben die Daten von 1000 Kunden analysiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Abiturienten mit einem Dreier-Notendurchschnitt empathischer, flexibler, enthusiastischer und fairer sind als Einser-Überflieger. Sind schlechte Schüler die besseren Mitarbeiter?

Ragnhild Struss: Das kann man so nicht sagen. Wir sollten endlich aufhören, in monokausalen Zusammenhängen zu denken. In meiner Karriereberatung kommt zum Beispiel oft die Frage auf: Bin ich geeignet für eine Führungsposition? Dabei geht es gar nicht darum, ob ich führen kann, sondern um die Frage: Wie kann ich mein individuelles Potenzial optimal einsetzen?

SPIEGEL: Die Antwort ist aber dann doch dieselbe: Für den einen ist eine Führungsposition geeignet, für den anderen nicht.

Struss: Der entscheidende Unterschied ist, dass ich den Menschen in den Mittelpunkt rücke. Jeder hat verschiedene Talente, die er nutzen kann, um zum Erfolg zu kommen. Wir arbeiten mit einem Persönlichkeitstest, der aus 34 Talenten ermittelt, welche am deutlichsten ausgeprägt sind. Wenn zum Beispiel Autorität bei mir auf Platz 32 steht, heißt das nicht, dass ich nicht auch autoritär sein kann. Es bedeutet nur, dass ich im Alltag eher auf andere Talente zugreife.

SPIEGEL: Und die Intensität, mit der ich auf Talente zugreife, korreliert mit der Abiturnote?

Struss: Ja. Gute Noten sagen im Grunde nur, dass jemand diszipliniert und fleißig ist. Ich fordere nicht, dass Noten abgeschafft werden, aber wir sollten auch die Talente anerkennen, die durch sie nicht abgebildet werden, wie zum Beispiel Empathie, Flexibilität und Enthusiasmus. Ich habe oft wunderbare Jugendliche vor mir sitzen, die ein ganz schlimmes Selbstbild haben - nur, weil ihre Noten nicht gut sind. Noten sagen nichts über den eigenen Wert aus.

SPIEGEL: Aber sie entscheiden darüber, wer welches Fach studieren darf.

Struss: Es gibt immer Mittel und Wege, um ein Ziel zu erreichen. Wer zum Beispiel Psychologie studieren will und in Deutschland am Numerus clausus scheitert, kann in die Niederlande gehen. Oder an eine Privatuni. Numerus clausus, Geld, Entfernung, Zeit - das sind alles von außen festgelegte Maßstäbe, die sollten niemanden stoppen. Wir sollten aufhören, unsere Kinder zu innerer Hilflosigkeit zu erziehen und sie stattdessen ermutigen, erst mal herauszufinden, wer sie eigentlich sind.

SPIEGEL: Mit Persönlichkeitstests?

Struss: Ja, zum Beispiel. Vor allem Jugendliche sind so auf Schulnoten fokussiert, dass sie ihre eigentlichen Talente gar nicht benennen können. Den meisten fehlt jemand, der ihnen sagt: Du bist ein toller Netzwerker! Oder: Du kannst dich so gut in andere einfühlen! Dabei sind es doch genau solche Fähigkeiten, die in der Arbeitswelt der Zukunft zählen werden. Da wird es nicht mehr darum gehen, wer die Arbeit machen kann, sondern mit wem man gerne zusammenarbeiten will.

SPIEGEL: Und wie soll die Schule das abbilden?

Struss: Man könnte zum Beispiel den Schulfachkanon erweitern und ein Fach wie Kommunikation einführen. Und vor allem Lehrer darin schulen, differenzierteres Feedback zu geben. Warum legt man dem Abi-Zeugnis nicht noch eine Seite bei, in der die Talente beschrieben werden? Das wäre auch für Arbeitgeber eine große Hilfe.