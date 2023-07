Paul, 54 Jahre, leitender Angestellter, fragt: »Mein Kollege kritisiert mich permanent. Ich stehe kurz davor zu kündigen, so sehr nerven mich seine ständigen Zurechtweisungen und Kontrollversuche. Die anderen Kollegen arbeiten nicht so eng mit ihm zusammen, deshalb bin ich das Hauptziel seiner An- und Übergriffe. Immer weiß er, was ich hätte besser machen können. Langsam fange ich an, selbst an mir zu zweifeln. Wir arbeiten beide in derselben Hierarchiestufe, eigentlich jeder für sich eigenverantwortlich. Doch immer wieder mischt er sich unberechtigt in meinen Bereich ein. Wie kann ich mit dem Kollegen wieder besser klarkommen?«