Wen kennen Sie, der sich in diesem Bereich auskennt? Der vielleicht selbst etwas Ähnliches macht oder entsprechende Kontakte hat.

Ganz wichtig ist, dass Sie mit so vielen Menschen wie möglich sprechen, die praktische Erfahrung in dem angedachten Bereich haben. Verschaffen Sie sich Einblicke in deren ganz konkreten Tagesablauf und hinterfragen Sie vor allem die Punkte, die für Sie eine wichtige Rolle spielen.