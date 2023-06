Geht es um Abmahnungen, begegnen einem an deutschen Arbeitsgerichten immer wieder kuriose Entscheidungen: Die über eine junge Frau etwa , die gegen ihre Kündigung vorging, weil sie die Vorwarnung ihres Vorgesetzten nicht hatte lesen können. Der Grund: Sie ist griechischstämmige Analphabetin. Ihren Job in einer Gummihaar-, Faser- und Schaumstofffabrik verlor sie trotzdem. Denn die Arbeitsrichter erwarteten von ihr, dass sie sich den Ernst der Lage hätte erschließen können und sich bei einer Abmahnung in deutscher Sprache selbstständig Hilfe holt (Aktenzeichen: 2 AZR 400/83 ).