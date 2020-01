Rat vom Karrierecoach Ich weiß vor meinem Kollegen, dass ihm gekündigt wird - was tun?

Kündigungen kommen oft in Wellen und je nachdem, wer im Unternehmen besser vernetzt ist, erfährt einer früher als der andere, wen es treffen wird. Aber was tun, wenn man weiß, dass einer Kollegin gekündigt werden soll? Soll man warnen oder lieber schweigen - mit dem Risiko, dass die andere nachher fragt: "Warum hast du denn nichts gesagt - du wusstest es doch längst?"

Bevorstehende Kündigungswellen heizen den Flurfunk an

In den vergangenen Wochen häuften sich die Meldungen über Stellenabbau-Programme in großen Unternehmen. Wird ein Personalabbau angekündigt, entstehen in der Belegschaft Unruhe und Verunsicherung. Man schätzt, dass in einer solchen Phase ungefähr 20 Prozent der Arbeitszeit verloren gehen, weil sich die Mitarbeiter über die möglichen Auswirkungen auf das eigene Team und die persönliche Karriereentwicklung Sorgen machen. Viele Gespräche drehen sich nur noch um dieses Thema. Oft sickern vereinzelt Informationen durch und verbreiten sich mit dem Flurfunk. Sofern Sie selbst von konkret bevorstehenden Kündigungen erfahren, können Sie in eine Zwickmühle geraten. Was tun?

Funktion im Unternehmen und Beziehung trennen

Eine Antwort finden Sie, indem Sie für sich klären, in welcher Rolle Sie fungieren. Vielleicht spüren Sie ein Gefühl der Verbundenheit, den Wunsch zu helfen oder Sie fürchten einen Riss in Ihrer Beziehung, wenn Sie nichts sagen.

Deshalb ist für Sie besonders wichtig, Ihre Funktion im Unternehmen und Ihre Beziehung zu der betroffenen Person klar voneinander zu trennen. Die im Rahmen einer Vertrauensposition erlangten Informationen sind unbedingt vertraulich zu behandeln. Darauf müssen sich alle Beteiligten verlassen können. Wie schwierig das in der betrieblichen Realität sein kann, zeigen drei Beispiele.

Angenommen, Sie erhalten Informationen aufgrund Ihrer Vertrauensstellung als Führungskraft, Betriebsrat, Mitarbeiter der Personalabteilung oder Mitglied einer Projektgruppe. Dann gilt strikte Geheimhaltung und keinerlei Weitergabe jedweder Informationen außerhalb der vereinbarten Kommunikationskonzepte. Und das gilt auch, wenn es sich bei dem Betroffenen um einen guten Freund oder den eigenen Chef handelt. Das muss Ihre Freundschaft aushalten. Thematisieren Sie dieses Problem möglichst, bevor es konkret wird. In der Theorie klingt das gut, doch in der Praxis wird gegen diesen Grundsatz sehr häufig verstoßen. Käme heraus, Sie hätten Ihrem Freund Vertrauliches berichtet, könnten Sie in große Schwierigkeiten geraten.





Werden Sie hingegen im Rahmen offizieller Kommunikationskanäle lediglich früher als die betroffene Person informiert, bestehen keine Bedenken gegen eine diskrete Vorwarnung der Betroffenen. Allerdings sollte diese Konstellation in einer durchdachten Kommunikationspolitik gar nicht erst auftreten.





Heikel ist es, wenn Sie selbst aufgrund einer Indiskretion anderer oder durch eine Datenschutzpanne sensible Informationen erhalten. Möglicherweise werden Sie auch Zeuge eines Gespräches bei offener Tür oder im Großraumbüro. Bedenken Sie, dass Ihr Arbeitsvertrag Sie auch unabhängig von Ihrer Funktion zur Verschwiegenheit verpflichtet. Wenn Sie befürchten, die betroffene Person könnte in einem emotionalen Ausbruch die Vorinformation ausplaudern, sollten Sie sich zurückhalten.

Es versteht sich von selbst, dass Sie Ihr "Geheimwissen" auch nach der offiziellen Verlautbarung für sich behalten. Widerstehen Sie dem Impuls, sich mit Ihrem Wissensvorsprung in Szene zu setzen. Profilierung ist an dieser Stelle nicht angebracht.

Der Wert einer solchen Information sollte, nebenbei bemerkt, auch nicht überschätzt werden. Es wird dem Betroffenen in aller Regel kaum Vorteile einbringen, die drohende betriebsbedingte Kündigung einige Tage vor dem offiziellen Trennungsgespräch zu erfahren. Das Trennungsgespräch dient, wenn es fair verläuft, meistens lediglich dem Ausspruch der Kündigung. Nur im Ausnahmefall werden bereits irgendwelche Austrittsbedingungen verhandelt. Es besteht immer genügend Zeit, einen Rechtsanwalt zu konsultieren. Insofern relativiert sich der Nutzen, vorab über eine bevorstehende Kündigung zu erfahren. Es produziert bei der betroffenen Person jedoch eine quälende Zeit der Angst, fehlender Gewissheit und der vagen Hoffnung, es möge ein Irrtum sein.

Netzwerken ist wichtiger denn je und es mag in der heutigen Zeit altmodisch klingen: Diskretion ist eine Tugend. Und das gilt ganz besonders bei derart sensiblen persönlichen Angelegenheiten.