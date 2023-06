Wie verändert künstliche Intelligenz (KI) unseren Arbeitsmarkt? Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland erwarten, dass diese in den kommenden Jahren ihre Jobs ersetzen wird.



Wie laut »Handelsblatt« aus einer Umfrage der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) hervorgeht, glauben 40 Prozent der Befragten, dass ihre Arbeitsplätze in Zukunft wegen KI nicht mehr existieren werden. Weltweit hätten 36 Prozent der Befragten diese Sorge, wie die Zeitung am Mittwoch aus der Studie zitierte.