In einer anderen Firma schreibt jemand über einen Job in der Logistik: »Alles wird über einen hinweg entschieden. Freitags nach Feierabend wird angerufen, dass der Samstag gearbeitet werden muss! Mitarbeiter werden ohne Grund und Vorwarnung gekündigt.« Die Bezahlung sei »pünktlich und angemessen« und »die Arbeit an sich macht Spaß und ist abwechslungsreich«, aber: »Fehler werden als Druckmittel benutzt, um den Leuten Angst zu machen.«

Daraufhin die Replik:

»Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

wir gehen davon aus, dass wir wissen, wer Sie sind.

Aus Datenschutzgründen und dem Respekt vor Ihrer Person wollen und werden wir in diesem Medium aber nicht diskutieren, warum Sie unser Unternehmen verlassen haben. Aus unserer Sicht entsprechen die getroffenen Angaben, mit Ausnahme Punkt Gehalt, aber nicht der Realität und sind daher zu entfernen. (…)«