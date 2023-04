Rätsel der Woche Kurioses Zahlenspiel

s = 47*6*d

Wobei d eine ganze Zahl größer gleich 1 ist. Für d=1 erhalten wir s=282. Für d=2 wird s größer als 500, was laut Aufgabe nicht erlaubt ist. Also ist 282 die gesuchte Lösung.

Für x erhalten wir:

x = 7*6*d = 42

Bei der zweiten Aufteilung haben sich die Räuber 198, 78 beziehungsweise 6 Münzen genommen. Davon haben sie 98, 26 oder 1 Münze wieder in die Mitte gelegt. Von diesen insgesamt 126 Münzen hat dann jeder ein Drittel bekommen, also 42. Und ist dann wieder auf die Zahlen 141, 94 und 47 gekommen, was genau der Hälfte, einem Drittel und einem Sechstel von 282 entspricht.

Entdeckt habe ich dieses Rätsel im Buch »Famous Puzzles of Great Mathematicians« von Miodrag Petković. Es geht zurück auf den Mathematiker Fibonacci.