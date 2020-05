Kurzarbeit in der Coronakrise Wie viel Geld bleibt mir eigentlich noch?

10,1 Millionen - nie zuvor gab es in Deutschland so viele Kurzarbeiter. Worauf müssen Betroffene jetzt achten? Was, wenn das Geld nicht reicht? Finanztip-Chef Herrmann-Josef Tenhagen antwortet im Podcast.

Ein Podcast von Sebastian Spallek