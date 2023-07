Dabei soll der Mann, der seit Anfang 2021 als Trainee in der Firma beschäftigt war und nun im Vertrieb arbeitet, auf der Toilette von einer Reinigungskraft beim Konsumieren eines weißen Pulvers beobachtet worden sein. Danach sprang er in den Rhein und schwamm um das Schiff herum. Nach seiner Rückkehr auf das Boot gab er demnach an, Spaß haben zu wollen.