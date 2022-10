Landesarbeitsgericht München Arbeitgeber muss Stunden auch bei Vertrauensarbeitszeit parat haben

Zur Begründung verwies das LAG auch auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg, der am 14. Mai 2019 die Arbeitgeber zur Erfassung der täglichen Arbeitszeiten verpflichtet hatte (Aktenzeichen: C-55/18 ). Erst nach Verkündung des LAG-Urteils hat am 13. September 2022 das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden, dass diese Pflicht für deutsche Arbeitgeber unmittelbar und sofort besteht (Aktenzeichen: 1 ABR 22/21 ).