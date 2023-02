Arbeitsunfall – oder nicht? Diese Frage ist in Zeiten von Homeoffice und mobilen Arbeiten eine, die Sozialgerichte immer häufiger für Stürze auf heimischen Wendeltreppen beantworten müssen.

Das Hessische Landessozialgericht (LSG) entschied jetzt in einem Fall, der im »normalen« Büro spielt. Genauer beim Kaffeeholen. Auch, wer auf dem Weg zur Kaffeemaschine stürzt, ist unfallversichert, entschieden die Richter in Darmstadt (Aktenzeichen: L 3 U 202/21). Die Revision zum Bundessozialgericht (BSG) in Kassel ließen sie zu.