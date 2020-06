Gründer eines Klettercamps in Laos "Statt eines Vertrags gab es nur einen Handschlag"

Auf einer Reise verliebten sich Tanja und Uli Weidner in Laos in ein Klettergebiet und in eine Geschäftsidee: ein Camp mit Bungalows. Ihre gesamten Ersparnisse steckten sie hinein. Acht Jahre später leben sie in Franken – und ziehen ein Fazit ihres Abenteuers.