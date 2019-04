"Unsere Metzgerei mussten wir letztes Jahr im Oktober schließen - nach 135 Jahren. Ich habe den Betrieb 1990 von meinem Vater in fünfter Generation übernommen, da war ich gerade 34 Jahre alt. Das Fleisch kam von einem nahegelegenen Hof, ich habe es dann selbst zerlegt und weiterverarbeitet. Meine Tochter ist gelernte Fleischverkäuferin, eigentlich war immer klar, dass sie den Betrieb irgendwann übernimmt.

Vor zehn Jahren hatten wir zwei Großbaustellen vor unserer Tür, dadurch konnten unsere Kunden nicht mehr direkt vor dem Geschäft parken. Viele sind dann einfach nicht mehr gekommen, weil ihnen der Weg zu Fuß zu weit war. Wir hatten damals zehn Mitarbeiter, und plötzlich hat sich unser Verkauf halbiert. Unser Geschäft hat sich davon nie wieder erholt.

Das Kaufverhalten unserer Kunden hat sich in den letzten Jahren aber auch stark verändert. Früher sind die Leute morgens erst in die Markthalle gegangen, dann zum Bäcker, und für das Fleisch eben zu uns. Heute fährt man in den Supermarkt und erledigt alles auf einmal.

Konkurrenz aus dem Supermarkt

Trotzdem erzählen viele ihren Freunden, dass sie Fleisch nur noch beim Metzger kaufen würden. Das ist oft gelogen. Ich habe ja gesehen, wer bei uns ein- und ausgegangen ist. Die meisten Kunden sind an Weihnachten und an Ostern zu uns in den Laden gekommen - an allen anderen Tagen haben sie Würstchen oder Steaks aus dem Supermarkt bevorzugt.

Folio Images/ plainpicture Fleisch vom Metzger: Nur zu Ostern oder Weihnachten

Dadurch, dass wir weniger verkauft haben, haben wir Schulden angehäuft, am Ende über 100.000 Euro. Die Betriebskosten sind Jahr für Jahr gestiegen, gleichzeitig hatten wir hohe Investitionskosten durch EU-Auflagen. Wir mussten zum Beispiel unseren Betrieb wegen Hygienevorschriften umbauen und immer genau dokumentieren, wann wir welche Maschinen mit welchem Putzmittel sauber gemacht haben.

Unsere Messer mit Holzgriff mussten wir komplett durch Messer aus Kunststoff ersetzen. Das ist schon richtig, dass wir uns an hygienische Vorschriften halten und ordentlich arbeiten. Aber für unseren kleinen Betrieb waren es pro Woche 15 Stunden, die wir zusätzlich mit Verwaltung und Dokumentation beschäftigt waren.

Psychische Belastung

Dazu sind gesundheitliche Probleme gekommen: Durch die vielen Schulden habe ich in den letzten zwei Jahren fast nicht mehr geschlafen. Ich war ja auch für zehn Mitarbeiter verantwortlich. Das steckt man nicht so leicht weg.

Wir haben lange gekämpft, um es doch noch zu schaffen. Um das Geschäft hochzuhalten, haben wir zusätzlich einen Partyservice und einen Imbiss betrieben. In den letzten drei Jahren haben meine Frau und ich jeweils 60 bis 70 Stunden in der Woche gearbeitet. Am Ende hat alles nicht gereicht.

Matthias Hauser/ imageBROKER/ Okapia Leerstehende Metzgerei (Symbolbild): 60 bis 75 Stunden Arbeit pro Woche

Um unsere Schulden zu bezahlen, mussten wir das Eckhaus verkaufen, in dem sich auch unsere Metzgerei befand. Als ich alles leerräumen musste - das war das schlimmste Gefühl. Meine Mutter stand neben mir und hat geweint. Mein Beruf hat mir immer Spaß gemacht und mich auch mit Stolz erfüllt. Heute würde ich jedem jungen Menschen davon abraten, Metzger zu werden und einen Betrieb zu gründen.

Wir sind nicht die Einzigen, die aufgeben mussten. In den letzten fünf Jahren mussten in Kassel und Umgebung 40 Metzgereien schließen, keiner in Reichtum. Ich bin jetzt frühzeitig im Ruhestand, meine Mitarbeiter sind in anderen Betrieben untergekommen. Das war mir auch wichtig. Durch den Fachkräftemangel hat man sie mit Kusshand genommen."