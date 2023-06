In Leipzig herrscht auch am späten Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag weiter der Ausnahmezustand. Bis in den frühen Sonntagmorgen hinein sei die Polizei in Auseinandersetzung mit Demonstrierenden, teilt ein Sprecher der Leipziger Polizei mit.



In der Stadt gebe es »an verschiedenen Stellen Zusammenrottungen von augenscheinlich gewaltbereiten« Menschen, teilte die sächsische Polizei am Samstagabend via Twitter mit. Einsatzkräfte seien attackiert sowie Barrikaden errichtet und in Brand gesetzt worden. Die Polizei räume die Barrikaden im Süden der Stadt mit Sonderwagen.