Liebe Sengül,

Ihre Frage hat mich sehr berührt. Wie gehen wir mit Gefühlen in einer Arbeitswelt um, in der Souveränität, Professionalität und eine stets positive Ausstrahlung als Leitlinien gelten? Insbesondere Führungskräfte sollen wie ein Fels in der Brandung stehen, Orientierung und Halt bieten. Und dann plötzlich ist da Ihr Chef, der diese Norm verlässt und völlig hilflos und am Boden ist. Keine einfache Situation für Sie. Im privaten Kontext bei Freunden ist die Antwort recht einfach, was getan werden kann. Aber im Job? Und dann auch noch der eigene Chef?