3. Elektronische Bewerbung direkt mit dem Profil – mit wenigen Klicks erledigt

Neben den Internetplattformen schalten Unternehmen Stellenanzeigen direkt in den Berufsnetzwerken. Ohne zusätzliches Anschreiben können Sie quasi im Vorbeigehen die Bewerbung starten. Dies ist ein Baustein des »e-recruitings«, der die Bewerbungshürde deutlich heruntersetzt. Und Sie werden da sicher auch experimentierfreudiger, wenn das so fix geht.

4. Unverbindliches Sondieren – und der Algorithmus hilft mit

Durch das Anklicken von Stellenanzeigen lernt der Algorithmus, was Sie interessiert. Auf dieser Grundlage wird Ihnen die Plattform gezieltere Jobangebote schicken. So landet vielleicht der Traumjob in ihrer Inbox. Ein professionelles Profil erhöht also deutlich die Chancen, aktiv angesprochen zu werden – fühlt sich doch gut an, oder? Und warum einen neuen Job suchen, wenn er auch zu Ihnen kommen kann?