Fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung verdienen Beschäftigte in Ostdeutschland im Schnitt deutlich weniger als Arbeitnehmer in Westdeutschland: Der Lohnabstand bei Beschäftigten im gleichen Beruf, gleichen Geschlechts und mit vergleichbarer Erfahrung beträgt 16,9 Prozent. Das geht aus einer Untersuchung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor.

Fachleute hatten rund 175.000 Datensätze des Portals Lohnspiegel.de für das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Stiftung ausgewertet. Die Daten beruhen auf einer kontinuierlichen Online-Umfrage bei Erwerbstätigen in Deutschland. Dabei kam auch heraus, dass es zwischen den ostdeutschen Bundesländern ebenfalls deutliche Lohnunterschiede gibt:

In Brandenburg ist der Rückstand, auch aufgrund des prosperierenden Berliner Umlandes, im Vergleich zum Westen mit 13,9 Prozent am geringsten, heißt es in der Studie.

ist der Rückstand, auch aufgrund des prosperierenden Berliner Umlandes, im Vergleich zum Westen mit am geringsten, heißt es in der Studie. Schlusslicht im Osten sei Sachsen , wo die Verdienste um 18,2 Prozent unter dem Niveau für vergleichbare Tätigkeiten im Westen lägen.

, wo die Verdienste um unter dem Niveau für vergleichbare Tätigkeiten im Westen lägen. In Berlin, das sich aufgrund seiner Sonderstellung nicht eindeutig zuordnen lässt, beträgt der Rückstand zum Westen 4,5 Prozent.

Besonders groß ist der Lohnrückstand der Studie zufolge bei Beschäftigten, die nach ihrer betrieblichen Ausbildung eine kaufmännische Fortbildung oder eine weitere technische Qualifikation erworben haben. Hier verdienen Beschäftigte in Ostdeutschland 18,4 Prozent weniger als im Westen. Bei Tätigkeiten, für die in der Regel ein Hochschulabschluss Voraussetzung ist, betrage der Rückstand hingegen 15,4 Prozent.

Im Osten gibt es seltener Tarifverträge

Neben Unterschieden in der Wirtschaftskraft ist nach Einschätzung der Forscher die geringere Verbreitung von Tarifverträgen ein wesentlicher Grund für den Lohnrückstand in Ostdeutschland. "Bei den Tariflöhnen haben die Gewerkschaften inzwischen eine weitgehende Angleichung zwischen Ost und West durchsetzen können", sagt WSI-Tarifexperte Malte Lübker. So habe das Tarifniveau in Ostdeutschland 2018 bei 97,6 Prozent des Westens gelegen.

"Aber Tarifverträge können nur da wirken, wo sie auch verbindlich angewendet werden", sagte Lübker. Er verwies auf Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), denen zufolge 2018 in den neuen Ländern nur 45 Prozent der Beschäftigten nach einem Tarifvertrag bezahlt wurden. Im Westen seien es hingegen 56 Prozent gewesen.

Im Osten wird mehr gearbeitet

Nicht nur weniger Geld, sondern im Schnitt auch längere Arbeitszeit - auch das ist für Beschäftigte im Ostdeutschland im Vergleich zu Angestellten im Westen der Normalfall. Das zeigen Daten der Statistischen Ämter von Bund und Ländern, die die Linke-Bundestagsfraktion ausgewertet hat.

Arbeitnehmer in den westdeutschen Bundesländern kamen demnach im vergangenen Jahr im Schnitt auf 1295 Arbeitsstunden. Im Osten mit Berlin waren es 1351 Stunden - und damit 56 mehr. Wird Berlin zum Westen gezählt, sind es im Osten sogar 61 Stunden mehr.

IG Metall bricht Verhandlungen über 35-Stunden-Woche ab

Die Gewerkschaft IG Metall sieht derzeit wenig Chancen, zumindest in ihrer Branche die Arbeitszeit im Osten formal zu reduzieren. Sie brach Verhandlungen über eine Einführung der 35-Stunden-Woche in den Tarifgebieten Berlin, Brandenburg und Sachsen am Montagabend ab - weil sie keine Einigungsmöglichkeit mit den Arbeitgebern sah.

Nach zehnstündigen Verhandlungen erklärte die Gewerkschaft die Gespräche über die 35-Stunden-Woche in der Metall- und Elektroindustrie "in dieser Form für beendet". Es sei "deutlich geworden, dass die Arbeitgeber die 35-Stunden-Woche in Ostdeutschland nicht wollen", teilt die IG Metall mit. Bereits erzielte Verhandlungsfortschritte seien am Montag von der Arbeitgeberseite zurückgenommen worden.

"Die Arbeitgeber zerstören nach einem Gesprächsmarathon über eineinhalb Jahre mutwillig den Flächentarifvertrag in Ostdeutschland und blockieren weiterhin die soziale Einheit", kritisierte Olivier Höbel, Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen der IG Metall. Die Belegschaften würden sich das "nicht gefallen lassen". "Jetzt werden wir Betrieb für Betrieb die Arbeitszeitverkürzung angehen", sagte Höbel.

In Ostdeutschland arbeiten die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie 38 Stunden in der Woche. Im Westen wurde die 35-Stunden-Woche nach einem Streik 1984 in mehreren Schritten bis zum Jahr 1995 eingeführt.