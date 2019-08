Anfang Dezember vergangenen Jahres erlebte der damalige Chef der Flugbegleitergewerkschaft UFO, Nicoley Baublies, eine ziemlich unschöne vorweihnachtliche Überraschung. Weil er selbst und weitere Funktionäre längere Zeit überwiegend mit Tarifverhandlungen beschäftigt waren anstatt zu fliegen, verlangte die Lufthansa von den Arbeitnehmervertretern und ihrer Organisation rund 800.000 Euro Gehalt zurück.

Allein Baublies sollte die Summe von 235.736,14 Euro erstatten - das gesamte Gehalt, das er zwischen 2015 und November 2018 von seinem Arbeitgeber erhalten hatte. Der Betrag hätte den ehemaligen Kabinenchef nach eigenen Aussagen finanziell ruiniert, Baublies ist schon seit Längerem fluguntauglich geschrieben.

Nun lenkt die Lufthansa überraschenderweise ein - ausgerechnet bei dem Mann, der es zu einiger Berühmtheit gebracht hat, seit er 2015 den bislang härtesten Streik der Flugbegleiter bei der Firma organisiert hat.

Am Mittwoch vergangener Woche einigten sich beide Seiten vor dem Frankfurter Arbeitsgericht auf einen Vergleich. Baublies muss nur sieben Prozent der ursprünglich geforderten Summe zahlen. Außerdem darf er den Betrag vom 1. Januar an in monatlichen Raten abstottern.

Im Fliegerjargon nennt man so etwas eine sanfte Landung.