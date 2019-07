Starts mit reduzierter Crew Lufthansa verzeichnet auffallend viele Krankmeldungen

Als Carsten Spohr vor gut fünf Jahren zum Lufthansa-Chef aufrückte, gab er ein ehrgeiziges Ziel aus: Die Fluglinie sollte endlich wieder zum Premiumanbieter aufrücken und Fünf-Sterne-Niveau auch in der Luft erreichen. Das gelang ihr auch, wie das britische Beratungsunternehmen "Skytrax" Ende 2017 bestätigte. Die "mit Abstand wichtigste Rolle", so Spohr, hätten dabei die Mitarbeiter gespielt. Sie seien "erstklassig", schwärmt der Lufthansa-Chef.

Zurzeit ist die Stimmung zwischen Geschäftsleitung und Kabinenpersonal allerdings etwas getrübt. Und das liegt an einem merkwürdigen Phänomen. Die Lufthansa hat seit Mitte Mai mit auffallend vielen Krankmeldungen ihrer Bordangestellten zu kämpfen. Wie der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, geht das aus einer internen Mitarbeiterinformation hervor, die Ende Juni verschickt wurde. Demnach sind die Abwesenheitsquoten etwa bei den Kabinenchefs, im Unternehmen Purser II genannt, oder einfachen Flugbegleitern "im zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem durchschnittlichen Wert angestiegen".

"Zunehmende Kurzfristigkeit bei Krankmeldungen"

Allein in Frankfurt, wo 16.000 der insgesamt gut 20.000 Bordmitarbeiter stationiert sind, meldeten sich täglich rund 1050 Kabinenkräfte krank - 250 mehr als sonst. "Erschwerend hinzu kommt eine zunehmende Kurzfristigkeit bei eingehenden Krankmeldungen", heißt es in dem Memo. Die Lücken konnten selbst mit sogenannten Stand-by-Kräften nicht gefüllt werden, die eigentlich als Reserve für verspätete oder ausgefallene Flüge bereitstehen. Als Folge konnte die Lufthansa laut der Mitteilung "im Juni an fast allen Tagen auf einigen Langstreckenflügen" nur mit einer reduzierten Bordcrew abheben.

Hintergrund der gestiegenen Krankmeldungen könnten der Streit zwischen der Lufthansa-Führung und der Flugbegleitergewerkschaft UFO um Personalien, die Kündigung von Tarifverträgen und Streik- oder Schadensersatzdrohungen sein. Am Freitag kündigte der UFO-Vorstand Urabstimmungen bei den Ablegern Eurowings und Germanwings an, später soll es auch bei der Lufthansa eine Mitgliederbefragung zu Arbeitskampfmaßnahmen geben.

In der internen Information bittet das Unternehmen die Beschäftigten in ausgesucht höflichem Ton darum, sich freiwillig zu Sondereinsätzen zu melden - und die Vorgesetzten bei einer plötzlichen Unpässlichkeit möglichst früh zu informieren. Eine Firmensprecherin versichert, die Situation habe sich inzwischen entspannt. Die Lufthansa setzt pro Maschine ohnehin mehr Flugbegleiter ein als gesetzlich vorgeschrieben.