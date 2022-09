Geht das alles nicht – in Covid-Zeiten sind auch viele Bewerbungsprozesse ins Netz verlegt worden – heißt es, nicht nur den Lebenslauf zu studieren, sondern auch Referenzen zu prüfen. Dabei bittet man am besten nicht nur die ehemaligen Vorgesetzten einer Person um ihre Einschätzung zur Bewerberin, sondern sollte auch Menschen befragen, die an diese Person berichtet haben. Und dann auf die Zwischentöne hören. Höfliche Menschen werden einem Fremden am Telefon oder in einer Videokonferenz nicht geradeheraus sagen, dass die ehemalige Chefin zwei Gesichter hat – in der Regel aber sehr wohl signalisieren, dass Menschenführung vielleicht nicht die ganz große Stärke der fraglichen Führungskraft ist.