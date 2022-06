Vor dem Treffen an diesem Donnerstag in Luxemburg hat sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für neue europäische Schutzstandards bei digitaler Plattformarbeit ausgesprochen. »Viele Anbieter sind grenzüberschreitend tätig«, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Digitalisierung dürfe aber nicht mit Ausbeutung verwechselt werden, so Heil mit Blick auf Liefer- oder Fahrdienste. Deshalb brauche es europaweite Mindeststandards. Die EU-Kommission hatte Gesetzgebungsvorschläge eingebracht, nach denen Online-Plattformbeschäftigte künftig besser abgesichert werden sollen. Millionen von Arbeiterinnen und Arbeitern könnten demnach wie Angestellte eingestuft werden und etwa Anspruch auf Mindestlohn und geregelte Arbeitszeiten haben. Viele Plattformarbeiterinnen und -arbeiter gelten als Freiberufler.