Helen, 38 Jahre, fragt: »Ich arbeite seit einem Jahr als Juristin in einem Logistikunternehmen. Ich habe bereits in zwei Konzernen in der Rechtsabteilung gearbeitet, bin also erfahren in meinem Job. In meiner jetzigen Tätigkeit habe ich viel mit einem Geschäftsführer zu tun, der ein richtiges Alphatier ist. Er führt sich sehr dominant auf, ist arrogant und geradezu unhöflich, was mich völlig aus dem Konzept bringt. So lässt er mich oft in seinem Büro warten und begrüßt mich nur knapp. In den Terminen mit ihm fühle ich mich unwohl und total unterlegen. Was kann ich tun, um sicherer zu werden und selbstbewusster aufzutreten?«