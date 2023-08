Antonia, 38 Jahre, fragt: »Liegt es an mir, dass mein Chef dauernd Termine mit mir verschiebt oder sogar kommentarlos absagt? Einerseits soll ich in meinem Verantwortungsbereich etwas bewegen, andererseits komme ich nicht voran, weil ich meinen Chef nicht zu fassen bekomme, um die nötigen Dinge mit ihm abzustimmen. Das fühlt sich an, als würde er mich am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Was kann ich tun?«